Sadakatsiz bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz yeni bölüm tarihi

Haberin Devamı

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Sadakatsiz dizisi, yılbaşı haftası nedeniyle yeni yılın ilk haftasında yayınlanmamıştı. Dizinin takipçileri, Sadakatsiz 12 Ocak yeni bölüm var mı, yeni bölüm ne zaman sorularının yanıtlarını aramaya devam ediyorlar. İşte Sadakatsiz yeni bölüm hakkında bilgiler...

SADAKATSİZ BU HAFTA VAR MI?

Sadakatsiz'in yeni bölümü bu hafta 12 Ocak'ta da yayın akışında yer almıyor. Bu hafta Sadakatsiz yeni bölüm saatinde Logan: Wolverine filmi bulunuyor. Çarşamaba günü saat 22.45'te ise Sadakatsiz'in tekrar bölümü yayınlanacak.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bu hafta da yayınlanmayacak olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm yayın tarihi ile ilgili henüz net bir birli yok. Ancak dizinin 19 Ocak 2022'de yayınlanması bekleniyor.