Sadakatsiz bu akşam var mı? Sadakatsiz yeni bölüm yayınlanacak mı?

Sadakatsiz yeni bölümü ile bu hafta ekrana gelecek. Geçtiğimiz hafta, "Değerli izleyicilerimiz; Pandemi sebebiyle ne yazık ki bu akşamki yayınımıza kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere" sözleri ile yeni bölümünün yayınlanmayacağı duyurulan Sadakatsiz, bu hafta ise yeni bölümü ile ekranlarda olacak.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Asya ile Volkan’ın arasındaki savaş, herkesin hayatını değiştiren bir yıkımla sonuçlanır. Bundan sonra herkesin yazacak yeni bir hikayesi vardır, ancak önlerinde açılan sayfayı doldurmak kimse için kolay olmayacaktır. Volkan ve Asya’yı bambaşka hayatlara savuran mücadele artık tamamen bitmiş midir? Yoksa baştan yazacakları hikaye, onları günün birinde yeniden aynı sayfada buluşturacak mıdır?