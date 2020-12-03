Sadakatsiz 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında Volkan ve Asya yıllar sonra karşı karşıya!

Sadakatsiz 9. yeni bölümüyle 9 Aralık Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği Kanal D'nin beğeniyle izlenen ve yayınlandığı bölümlerle ekranlara damga vuran Sadakatsiz dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanında Asya'nın karşısına çıkan Volkan'ın intikam planlarını devreye sokması dikkat çekti. Volkan'ın anlattıkları karşısında Ali'nin ne tepki vereceği ise merak dolu anlara neden oldu. İşte, Sadakatsiz dizisi 9. yeni bölüm fragmanı.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sadakatsiz 9. Bölüm Fragmanı yayında! Aradan yıllar geçiyor ve Volkan Asya'nın karşısına çıkıyor!

Aradan geçen iki yılın sonunda Volkan geri dönüyor. Asya'nın karşısına çıkan Volkan içinde taşıdığı derin öfke ile eski karısı bir savaşa başlamanın hazırlığını yapıyor. Ali'yi de kendi tarafına çekmeye çalışan Volkan, Asya'ya neler yapacak?

DİZİNİN KONUSU

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de