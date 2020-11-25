Sadakatsiz 8. son bölüm tam ve kesintisiz izle - Sadakatsiz son bölümün tamamı tek parça full HD yayınlandı (25 Kasım)

Sadakatsiz 8. bölümün tamamı yayınlandı. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz'in ekranlara ve sosyal medyaya damga vuran son bölümünde Asya'nın evine giden Derin'in sancılanması ve Asya'yı suçlu gösteren planı ekran başındakileri şaşkına çevirdi. Anne ve babasının boşanacağını anlayan Ali'nin babasını tercih etmesi ise Asya'ya söylediği "senden nefret ediyorum." sözleri Volkan'ın amacını ulaşmasına neden oldu. Sadakatsiz yeni bölümde annesini yerde baygın gören Ali'nin vereceği karar ortaya çıkacak. İşte Sadakatsiz dizisi 8. bölüm izleme linki ve son bölümde yaşananlar.

SADAKATSİZ 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 25 Kasım Çarşamba yayınlanan son bölümde gerçekler ortaya çıkıyor.

Volkan ve Asya artık yolun sonuna geliyor. İkili arasındaki ipler gerildikçe, yalanlar da ortaya çıkmaya başlıyor. Asya, oğlunu kaybetme korkusu yaşıyor. Volkan da onu buradan vurmak için Ali'yi yanına çekecek hamleler yapıyor. Ancak, Ali'nin onu Derin'in evinde bulması olayları karma karışık hale getiriyor. Ali anne ve babasının arasında olanları anlamlandırmaya çalışırken olanlar oluyor... Asya, Ali'ye gerçekleri anlatmanın zamanı geldiğini düşünüyor ve onu alıp gidiyor. Peki bu konuşmalar Ali'yi nasıl etkileyecek? Volkan ve Asya arasındaki gerilim onu nasıl etkileyecek?

Asya, oğlunu kaybetme korkusuyla hata yapacak mı? Volkan, bu durumları mahkemede ona karşı kullanacak mı?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

DİZİNİN KONUSU

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de