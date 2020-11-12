Sadakatsiz 6. son bölüm tam ve kesintisiz izle - Sadakatsiz son bölüm tamamı tek parça yayınlandı (11 Kasım)

Sadakatsiz 6. bölümün tamamı tek parça yayınlandı. Sosyal medya ve ekranlara damga vuran, Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz' in son bölümüne intikam planlarını devreye sokan Asya'nın Mert'i otele çağırıp Bahar'ı odaya göndermesi izleyenleri şoke etti. Tüm bunlar olurken Volkan'ın Asya'ya karşı kılıçlarını çekmesi ikili arasındaki gerginliğin fitilini ateşledi. Sadakatsiz yeni bölümde Volkan'ın Asya'yı tehdit etmesi ekranlara gelecek. İşte Sadakatsiz dizisi 6. bölüm izleme linki ve son bölümde yaşananlar.

SADAKATSİZ 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 11 Kasım Çarşamba yayınlanan son bölümde Volkan ve Asya arasında hesaplaşma vakti geliyor!

Volkan'ın ve arkadaşlarının ihanetiyle sarsılan Asya için büyük gün geliyor. İhanetin intikamını alabilmek için günlerce sabreden Asya, bu savaştan en az zararı alan taraf olmanın mücadelesine giriyor. Oğlu Ali için bir çok şeye göz yuman Asya, oyunun sonuna geliyor. Bu defa karar alan ve bunu uygulamaya koyan Asya, yaptığı intikam planıyla herkesi şoka sokuyor!

Başta Volkan ve Derin olmak üzere, ona ihanet eden herkesten intikam alan Asya, bundan sonra yoluna oğlu ile devam etme kararı alıyor. Peki gerçeklerin bir anda ortaya çıkması, olayların gidişatını nasıl etkileyecek? Ali, babasının ihanetinden haberdar olacak mı? Volkan'a gelen boşanma protokolünde hangi şartlar yer alacak?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin son bölümünün hemen ardından 7. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Sadakatsiz yeni bölüm fragmanından görüntüler;