Sadakatsiz 6. bölümün tamamı yayınlandı - Sadakatsiz son bölüm kesintisiz izle

Kanal D'nin başrollerini Cansu Dere(Asya), Caner Cindoruk(Volkan) ve Melis Sezen(Derin)'in paylaştığı Sadakatsiz son bölümde yaşananlar geceye damga vurdu! Sadakatsiz 6. Bölümde Asya'nın, Volkan ve Derin aşkını ortaya çıkarmasıyla taşlar yerinden oynadı! İlk teaserdan itibaren beklenen olaylı yemek sahnesi, Asya'nın intikamı gerçek mi, hayal mi soruları yanıt buldu. Asya, tüm kozlarını oynamaya başlarken, karşısındakiler de ona karşı tavır almaya başlıyor. Dizinin bundan sonraki bölümlerinde hesaplaşmalar ve duygusal çalkantılarla enerji daha da artacak.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE



NİL'İN İTİRAFI, SELÇUK'U ÇILDIRTTI!



Nil'in hamilelik yalanı sona eriyor. Derin'le bağ kurmak için hamilelik yalanını uyduran ve bu sırada Selçuk'a yakalanan Nil, yalanını devam ettirmek zorunda kalmıştı. Nil'in hamile olduğunu öğrenen Selçuk ise bambaşka bir adama dönüşmüş, Nil'e çok iyi davranmaya başlamıştı. Selçuk'un bu tavırları hoşuna giden Nil, hamile olmadığı gerçeğini saklamıştı ancak artık buna bir son vermeliydi. Nil, sonunda Selçuk'a her şeyi itiraf etti. Bu yalanın ortaya çıkmasıyla deliye dönen Selçuk ise Nil'i terk etti.



VOLKAN VE DERİN AŞKI ALEV ALIYOR!



Volkan'la ayrılan Derin, ona aldığı hediyeyi iade etmek üzere ofisine gidiyor. Derin'le karşı karşıya kalan Volkan, ne yapacağını bilemiyor. Ne Asya'dan ne de Derin'den vazgeçen Volkan, artık yolun sonuna geliyor. Derin, restini çekiyor. Ancak Volkan bu ayrılığı kabullenmiyor ve Derin'e aşık olduğunu dile getiriyor. ikili arasında buzlar bir anda eriyor! Derin ve Volkan arasında yaşanan yakınlaşma sonrası, Derin bebeğini aldırmadığını da itiraf ediyor ancak Volkan bu duruma sevinmeyince ipler tekrar geriliyor...