Sadakatsiz 56. son bölüme Derin'in şoke eden ihaneti öğrenmesi damga vurdu! İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

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Sadakatsiz son bölümde yine heyecanlı anlar ekranlara geldi. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in paylaştığı Sadakatsiz dizisinin 13 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan son bölümünde oyuna devam eden Asya'nın Volkan'a Derin'le boşanmalarını söylemesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Yaşananlara sessiz kalamayan Ali'nin annesine Volkan'la öpüştüklerini söylediği sırada Derin'in tüm bunları duyması haftaya dizide heyecanlı gelişmeler yaşanacağının sinyallerini verdi. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 13 Nisan Çarşamba yayınlanan 56. yeni bölümde Ali'nin sözleri yeni bir sorunun başlangıcı oluyor!

Asya ve Volkan’ın yakınlaşmasının etkileri büyürken, geçmişten gelen bir tanıdık Derya’yı derinden etkiler. Gönül, Volkan’ın yaptığı harcamaları kontrol altına almak için önlem alırken, Derin Volkan’ı elinde tutmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır.

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Ali için ise hem evde hem de okulda işler istediği gibi gitmemektedir. Asya’nın yaşamak zorunda kaldığı hangi yüzleşme onu köşeye sıkıştıracaktır?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.