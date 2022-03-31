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Sadakatsiz 54. son bölümde Asya'dan Derin'e şoke eden şantaj! İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

#Sadakatsiz#Dizi#Televizyon
Sadakatsiz 54. son bölümde Asyadan Derine şoke eden şantaj İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

Sadakatsiz 54. son bölüm izleme ekranı Kanal D'nin internet platformundan yayınlandı. Her çarşamba sevenlerinin karşısına çıkan Sadakatsiz'in 30 Mart tarihli son bölümünde Onur'un Derin konusunda net olmak için onu evine çağırıp öpmesi dikkat çekerken, Gönül'ün Asya'nın meydan okumasıyla adeta dumura uğraması çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Dizinin final anında ise Asya ve Volkan'ı dans ederken gören Derin'in Asya tarafından şantaja uğradığını itiraf etmesi ekranlara damga vurdu. İşte, Sadakatsiz son bölüm full HD izleme ekranı ve 54. bölümde yaşanan gelişmeler.

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Sadakatsiz son bölüm tek parça yayınlandı. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in paylaştığı Sadakatsiz'in 30 Mart akşamı yayınlanan son bölümünde Asya'nın Derin ve Onur'un öpüşme görüntüsünü çektirmesi heyecanlı gelişmelerden oldu. Derin'in Asya tarafından şantaja uğradığını itiraf etmesi, Volkan kime inanacak sorusunu akıllara getirdi. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 30 Mart Çarşamba yayınlanan 54. yeni bölümde Volkan iki ateş arasında kalıyor! Asya'ya mı inanacak yoksa Derin'e mi?

Asya’nın Derin konusunda Onur’u uyarması, Derin’i daha da köşeye sıkıştırır. Gönül hastane yönetimini eline alır almaz hedefine Asya’yı yerleştirse de Asya’nın intikam oyunları yeni başlamıştır.

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Volkan’a karşı yönelttiği tüm suçlamalardan eli boş dönen Derin, ilişkisini kurtarmak için attığı adımda bir kez daha Asya’nın ağına takılır. Asya’nın eline büyük bir koz verdiğini öğrenen Derin, başına açtığı beladan nasıl kurtulacaktır?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un yer aldığı, Sadakatsiz’in dizisinin kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen' in yanı sıra Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

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#Sadakatsiz#Dizi#Televizyon

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