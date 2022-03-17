Sadakatsiz 52. son bölümde Asya'dan Volkan ve Derin'e şoke eden tuzak! İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

Haberin Devamı

Sadakatsiz son bölüm tek parça yayınlandı. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in paylaştığı Sadakatsiz'in 16 Mart akşamı yayınlanan son bölümünde Asya'nın Volkan'ın aklını karıştırmak için onunla eskisinden daha yakın olmaya başlaması dikkat çekti. Eve gelen Volkan'ın gömleğine içki döken Asya kıyafetini değiştirirken eve gelen Derin'in tüm bu olanları görmesi de çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 16 Mart Çarşamba yayınlanan 52. yeni bölümde İntikam için yeni bir başlangıç yapan Asya, tüm dengeleri değiştirecek bir plan yapıyor!

Asya, Tekirdağ’da kalmasına sebep olan, yıllardır huzurunu kaçıran herkese karşı açtığı savaşta emin adımlarla ilerler. Asya’nın hamleleri, Derin’in Volkan’la ilişkisini korumak için yeni yollara başvurmasına sebep olur. Selçuk, Ceren ile daha önce tatmadığı bir duygu yaşarken, Nil’i de mutlu etmenin yollarını aramaktadır.

Haberin Devamı

Asya’nın aklına düşürdüğü şüpheyle daha da hırslanan Volkan, Derin’in beklenmedik bir atağıyla şaşkına döner. Gönül ve Asya yepyeni bir cephede karşı karşıya gelirken, bu rekabetin son kazananı kim olacaktır?

Asya, amacına ulaştı ve onun mutluluğuna engel olan herkesten intikamını aldı! Volkan'ı kullanarak hem Derin'den hem de Volkan'dan intikam alan Asya, bir adım öne geçiyor. Peki bu olay ardından Derin cephesinde neler olacak? Volkan, nasıl bir savunmaya geçecek?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.