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Sadakatsiz 51. son bölümde Asya intikam savaşını başlattı! İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

#Sadakatsiz#Dizi#Televizyon
Sadakatsiz 51. son bölümde Asya intikam savaşını başlattı İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

Sadakatsiz 51. son bölüm izle ekranı yayınlandı. Salı akşamları Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in paylaştığı Sadakatsiz'in 2 Mart tarihli son bölümünde, Gönül Asya’nın gidişine engel olurken, Asya'nın Haluk'un ölmeden önce rahatsızlandığını Aras'tan öğrenmesi şoke etti. Asya ve Aras ayrılırlarken Asya'nın herkesten intikam almak için söylediği sözler de final sahnesine damga vurdu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Sadakatsiz son bölüm full HD izleme ekranı ve 51. bölümde yaşanan gelişmeler.

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Sadakatsiz son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında 2 Mart Çarşamba akşamı sevenleri ile buluşan Sadakatsiz'in bu hafta yayınlanan son bölümünde Ceren konusunda köşeye sıkışan Selçuk'un Nil ile evlenmesi dikkat çeken gelişmelerden oldu. Aras'tan ayrılan Asya'nın düğüne gelerek herkesi Tekirdağ'dan göndermek için kendi kendine söz vermesi ise merak dolu anlara neden oldu. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ 51. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 2 Mart Çarşamba yayınlanan 51. yeni bölümde Aras’la çıktığı yolda beklediğinden çok daha büyük engellerle karşı karşıya kalan Asya’nın son kararı ne olacak?

Hastanede yaşadığı problem karşısında gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı olan Asya’nın hamlesi, herkesi ters köşeye düşürür. Asya’nın aklına soktuğu şüphe Derin’i Volkan ile yüzleşmeye iterken, Gönül Asya’nın gidişine engel olmaya yine de kararlıdır. Ceren konusunda köşeye sıkışan Selçuk, Nil ile mutlu olabileceği bir çare arar.

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Derin’in tavrı Ali’yi babasıyla kalmak konusunda daha da güç bir duruma sokarken, yaşadığı bambaşka bir olay dengeleri bir kez daha değiştirir. Aras’la çıktığı yolda beklediğinden çok daha büyük engellerle karşı karşıya kalan Asya’nın son kararı ne olacaktır?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Sadakatsiz#Dizi#Televizyon

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