Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz 4. bölüm izleme linki

Sadakatsiz dizisinin 4. bölüm izleyici karşısına geçtiğimiz hafta çıktı. Her hafta çarşamba akşamları yayınlanan sevilen dizinin 5. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Asya, Volkan, Derin, Gönül ve Haluk’un aynı masada oturduğu görülüyor. Yemek sırasında Gönül ve Asya’nın konuşması kameralara yansıyor. İşte Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı ve detaylar

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Yeni bölüm fragmanında Asya, Volkan, Derin, Gönül ve Haluk’un aynı masada oturduğu görülüyor. Yemek sırasında Gönül ve Asya’nın konuşması kameralara yansıyor. Asya, ‘Karı koca ilişkisi de öyle. Ne kadar krizler çıksa da sonunda tatlıya bağlanıyor her şey. Günün sonunda yanı yatağa girince bütün sorunlar çözülüyor.’ diyor. Gönül, ‘Kesinlikle. Yoksa bizde ne krizler ne kavgalar… Haluk az üzmedi beni.’ yanıtını veriyor. İşte fragmanın tamamı…

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz dizisinde Volkan'dan boşanmak için delil toplamaya çalışan Asya, beklenmedik olayların içinde kalıyor. Yaşadığı ihanetin ağırlığı altında ezilse de bunu belli etmeden hayatına devam etmek zorunda olduğunu anlıyor. Oğlu Ali'nin bu durumdan en çok etkilenen kişi olacak olması da Asya'yı ayrıca yaralıyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ-TIKLAYINIZ

Öte yandan intikam planları da yapan Asya, yavaş yavaş harekete geçmeye başlıyor.

Asya, kayınvalidesi Saliha’nın yanından evine döndüğünde, kendini oğlu Ali ile beklenmedik bir konuşmanın içinde bulur. Ertesi gün aldıkları bir haber ise, Asya ile Volkan’ı derinden sarsar ve Asya’nın yeni bir karar almasına sebep olur. Bu yeni kararın sonunda tanık olduğu şey ise, Asya’nın gözünü karartacak, gizemli ve sert bir oyunun başlangıcı olacaktır.