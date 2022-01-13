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Sadakatsiz 46. bölüm fragmanı yayınlandı: Aras'ın öfkesi şoke etti... Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

#Sadakatsiz#Kanal D#Televizyon
Sadakatsiz 46. bölüm fragmanı yayınlandı: Arasın öfkesi şoke etti... Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, hangi gün

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı ile beraber yayın tarihi belli oldu. Ekran macerasına kısa bir ara veren Sadakatsiz dizisi 46. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Her çarşamba ekranlarda fırtınalar estiren Kanal D'nin sevilen ve beğeni toplayan dizisi Sadakatsiz'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında Asya'nın evinde ortaya çıkan gizli kamerayı bulan Aras'ın öfkesi heyecan dolu gelişmelerin sinyallerini verdi. Asya'nın Aras'ın bu tavrı sonrası ne karar vereceği de şimdiden merak konusu oldu. Peki, Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, hangi gün? İşte, Sadakatsiz 46. yeni bölüm fragmanı ve tarihi.

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Sadakatsiz 46. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. En son 29 Aralık Çarşamba yayınlanan Sadakatsiz'de Ali'nin kaza geçirmesi haftaya damga vurmuştu. ekran macerasına 2 haftalık aranın ardından devam edecek olan dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Aras'ın öfkesi dikkat çekti. Asya'yı Volkan'dan kıskanarak gözü dönen Aras'ın evi birbirine katması heyecan dolu anlara neden oldu. Sevilen dizi 19 Ocak tarihinde ekranlarda olacak.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sadakatsiz 46. Bölüm Fragmanı yayında! Aras'ın öfkesi herkesi şaşırtıyor!

Asya'nın evinde ortaya çıkan gizli kamera Aras'ı delirtir. Bunu Volkan'ın yaptığına emin olan Aras Asya'nın tüm uyarılarına rağmen onu dinlemez. Volkan ve Derin'in evini basan Aras adeta öfkeden çıldırır. Derin ve Volkan da oldukça şaşkındır. Asya ise gördüklerine inanamaz.

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SADAKATSİZ 45. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya’nın Aras’ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır. Volkan ile Derin’in boşanma davası yeni bir dönemece doğru ilerlerken Haluk’un Aras’ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini derinleştirir. Aras’ın Ali’yle bir araya gelmek üzere yarattığı fırsat gerilimi bir kez daha yükseltirken, Asya’nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacaktır?

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#Sadakatsiz#Kanal D#Televizyon

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