Sadakatsiz 4. bölüm fragmanı yayınlandı - Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Sadakatsiz dizisi 4. bölümüyle 28 Ekim Çarşamba akşamı diziseverlerle Kanal D ekranlarında bulunacak. Yayın hayatına yeni başlamasına rağmen izleyenlerden tam not alan Sadakatsiz dizisinin bu haftaki yeni bölüm fragmanında Asya'nın hiçbir şey yokmuş gibi Volkan'la ilişkisine devam etmesi intikam planının ipuçlarını verdi. Derin'in Asya'yla ilgili yapılan uyarıda ne tepki vereceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak. İşte, Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kanal D’nin büyük ses getiren dizisi “Sadakatsiz” yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Asya, kayınvalidesi Saliha’nın yanından evine döndüğünde, kendini oğlu Ali ile beklenmedik bir konuşmanın içinde bulur. Ertesi gün aldıkları bir haber ise, Asya ile Volkan’ı derinden sarsar ve Asya’nın yeni bir karar almasına sebep olur. Bu yeni kararın sonunda tanık olduğu şey ise, Asya’nın gözünü karartacak, gizemli ve sert bir oyunun başlangıcı olacaktır.

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D’nin, BBC’nin Bafta Ödüllü dizisi Doctor Foster’dan uyarlanan dizisi “Sadakatsiz”, dizisi çarşamba akşamları ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümü bu hafta 14 Ekim Çarşamba akşamı ekranlara gelecek.