Sadakatsiz sezon finalinde damga vuran sahne: Asya ve Derin öldü mü?... İşte Sadakatsiz 31. son bölümde yaşananlar

Sadakatsiz 31. bölümü ile sezon finali yaparak kısa süreliğine ekranlara veda etti. Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz'in 2 Haziran tarihinde yayınlanan sezon finalinde, geçmişin tüm sıraları ortaya çıktı. Yıllar önce Derin'in Volkan'ın evli olduğunu öğrendiğinde söyledikleri dikkat çekti. Asya ve Derin yüzleşmesinin yaşandığı anlarda ise korkunç kaza yürekleri ağza getirdi. Sadakatsiz'de kimin öleceği ve neler olacağı 2. sezonda belli olacak. Sadakatsiz 31. bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ SEZON FİNALİNDE (31. BÖLÜM) NELER OLDU?

Sadakatsiz 2 Haziran Çarşamba yayınlanan 31. Bölümde Asya ve Derin hesaplaşmasında kim galip çıkacak?

Asya’nın Derin’in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin’in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin’i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?

SADAKATSİZ 2. SEZON NE ZAMAN?

Sadakatsiz dizisinin 2. sezonunun ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Dizilerin eylül ayında başlamasından dolayı Sadakatsiz 2. sezonunun da eylülde başlaması bekleniyor.

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de...

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