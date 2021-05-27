Sadakatsiz 31. bölüm sezon finali fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında Derin ve Volkan...

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Bu hafta tekrar bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkan Sadakatsiz 2 Haziran tarihinde sezon finali ile ekranlara gelecek. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen'in yer aldığı Sadakatsiz'in 31. bölüm fragmanında, Derin ve Volkan'ın yıllar önce yaşanan tanışma hikayesi merak uyandırdı. Volkanla Sapanca'da tanıştığını ve tesadüfen aynı şehirde olduklarını öğrendiğini söyleyen Derin'in; Volkan'ın alyansını bulması ise Sadakatsiz fragmanına damga vurdu.

SADAKATSİZ 31. BÖLÜM (SEZON FİNALİ) FRAGMANI YAYINLANDI

Sadakatsiz 31. Bölüm Sezon Finali Fragmanı - 2 yayında! Derin geçmişiyle hesaplaşıyor!

Derin'in Volkan ile olan ilişkisinde ortaya yeni gerçekler çıkıyor! Asya ve Derin'in hesaplaşmasında kazanan kim olacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz” yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizinin son bölümünün konusu şöyle;

Asya Günalan’ın gelişi, Asya’nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir sayfayı aralamıştır. Asya’ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma arifesindedir. Ali’nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partideki hangi sürpriz gelişme o günü unutulmaz kılacaktır?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de...

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