Sadakatsiz sezon finalinde şoke eden kaza! (Asya öldü mü?) İşte Sadakatsiz 31. son bölümde yaşananlar
Sadakatsiz sezon finali ile 2 Haziran 2021 tarihinde izleyici karşısına çıktı. Çarşamba akşamı sevenlerine 31. bölümü ile kısa süreliğine veda eden Sadakatsiz dizisinin sezon finalinde Asya ve Derin'in arabayla uçuruma yuvarlanması nefesleri kesti. Kaza anını gören Volkan'ın Asya'nın adını anarak haykırışları ise dikkat çekti. Yıllar önce Derin ve Volkan'ın tanışmasının ekranlara geldiği sezon finalinde, korkunç kazadan kimin sağ çıkacağı da merak konusu oldu. Peki, Asya öldü mü? Tüm bu gelişmeler sonrası Sadakatsiz 31. bölüm full izle ekranı erişime açıldı. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Sadakatsiz sezon finali izleme ekranı ve son bölümde yaşananlar.
Sadakatsiz 31. bölümü ile sezon finali yaparak kısa süreliğine ekranlara veda etti. Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz'in 2 Haziran tarihinde yayınlanan sezon finalinde, geçmişin tüm sıraları ortaya çıktı. Yıllar önce Derin'in Volkan'ın evli olduğunu öğrendiğinde söyledikleri dikkat çekti. Asya ve Derin yüzleşmesinin yaşandığı anlarda ise korkunç kaza yürekleri ağza getirdi. Sadakatsiz'de kimin öleceği ve neler olacağı 2. sezonda belli olacak. Sadakatsiz 31. bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.
SADAKATSİZ SEZON FİNALİNDE (31. BÖLÜM) NELER OLDU?
Sadakatsiz 2 Haziran Çarşamba yayınlanan 31. Bölümde Asya ve Derin hesaplaşmasında kim galip çıkacak?
Asya’nın Derin’in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin’in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin’i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?
SADAKATSİZ 2. SEZON NE ZAMAN?
Sadakatsiz dizisinin 2. sezonunun ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Dizilerin eylül ayında başlamasından dolayı Sadakatsiz 2. sezonunun da eylülde başlaması bekleniyor.
SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de...