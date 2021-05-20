Sadakatsiz 30. son bölümde Asya partide bombayı patlattı... İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

Sadakatsiz son bölüm tek parça yayınlandı. Sevilen ve ilgi gören Sadakatsiz'in 19 Mayıs tarihli bölümünde yine heyecan eksik olmadı. Bu haftaki bölümde Hastane odasından Gönül'le yaptığı görüşmede iyi olduğunu söyleyen Haluk herkese mutlu haberi verdi. Diğer yandan Asya’ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, partide yaşanan büyük yüzleşme izleyenleri şoke etti. Sadakatsiz 30. son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ 30. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya Günalan’ın gelişi, Asya’nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir sayfayı aralamıştır. Asya’ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma arifesindedir. Ali’nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partideki hangi sürpriz gelişme o günü unutulmaz kılacaktır?

Asya, geçmişte kendi anne ve babasının hataları yüzünden hala çektiği sıkıntıları Volkan ile paylaşıyor. Bu durumları Ali'nin de yaşamasını istemediğini ve bu yüzden anne babalık konusunda daha sağlıklı davranmaları gerektiğini söylüyor!

Derin, tehlikeli hamleler yapmaya devam ediyor. Asya Günalan'ın odasına giren Derin, onun çantasındaki mektupları ele geçiriyor.

Volkan'ı kaybetme korkusuyla yapmadığı şey kalmayan Derin, yine hedefine Asya'yı alıyor. Bu defa da Ali'nin doğum gününe gelerek eski anıları Asya'nın gözüne sokmaya başlıyor ancak bu defa haddini aşıyor!

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de...

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