MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSadakatsiz 3. bölüm fragmanı yayınlandı - Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle
GeriTelevizyon Sadakatsiz 3. bölüm fragmanı yayınlandı - Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 16.10.2020 - 09:16 | Son Güncelleme:

Sadakatsiz 3. bölüm fragmanı yayınlandı - Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sadakatsiz 3. bölüm fragmanı yayınlandı - Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle
Abone Olgoogle-news

Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Yaklaşık bir dakika uzunluğundaki Sadakatsiz 3. bölüm fragmanına Asya’nın tanık olduğu sahne damga vurdu. Bir kez daha Volkan tarafından kandırılan Asya’nın ne karar vereceği yeni bölümde belli olacak. İşte Sadakatsiz 3. bölüm fragmanı…

Kanal D ekranlarının çarşamba akşamları merakla beklenen yeni dizisi Sadakatsiz 3. Bölüm fragmanıyla yine çok konuşulacak gelişmelerin sinyalini verdi.  Sadakatsiz 3. bölüm fragmanında Derin ile ilişkisini bitirdiğini söyleyen Volkan, bir kez daha Asya’yı hayal kırıklığına uğratıyor.

Asya, Volkan'ın Derin ile konuşmasını yakalıyor!

Volkan içinde bulunduğu yasak aşkı sonuna kadar gizliyor. Fakat Asya'nın şüpheleri işlerin karışmasına sebep oluyor. Bir taraftan Derin'in aramalarına kayıtsız kalamayan Volkan görüntülü konuşma yaparken Asya'nın radarına yakalanıyor!

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle