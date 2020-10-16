Sadakatsiz 3. bölüm fragmanı yayınlandı - Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle

Kanal D ekranlarının çarşamba akşamları merakla beklenen yeni dizisi Sadakatsiz 3. Bölüm fragmanıyla yine çok konuşulacak gelişmelerin sinyalini verdi. Sadakatsiz 3. bölüm fragmanında Derin ile ilişkisini bitirdiğini söyleyen Volkan, bir kez daha Asya’yı hayal kırıklığına uğratıyor.

Asya, Volkan'ın Derin ile konuşmasını yakalıyor!

Volkan içinde bulunduğu yasak aşkı sonuna kadar gizliyor. Fakat Asya'nın şüpheleri işlerin karışmasına sebep oluyor. Bir taraftan Derin'in aramalarına kayıtsız kalamayan Volkan görüntülü konuşma yaparken Asya'nın radarına yakalanıyor!