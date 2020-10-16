Sadakatsiz 3. bölüm fragmanı yayınlandı - Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle
Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Yaklaşık bir dakika uzunluğundaki Sadakatsiz 3. bölüm fragmanına Asya’nın tanık olduğu sahne damga vurdu. Bir kez daha Volkan tarafından kandırılan Asya’nın ne karar vereceği yeni bölümde belli olacak. İşte Sadakatsiz 3. bölüm fragmanı…
Kanal D ekranlarının çarşamba akşamları merakla beklenen yeni dizisi Sadakatsiz 3. Bölüm fragmanıyla yine çok konuşulacak gelişmelerin sinyalini verdi. Sadakatsiz 3. bölüm fragmanında Derin ile ilişkisini bitirdiğini söyleyen Volkan, bir kez daha Asya’yı hayal kırıklığına uğratıyor.
Asya, Volkan'ın Derin ile konuşmasını yakalıyor!
Volkan içinde bulunduğu yasak aşkı sonuna kadar gizliyor. Fakat Asya'nın şüpheleri işlerin karışmasına sebep oluyor. Bir taraftan Derin'in aramalarına kayıtsız kalamayan Volkan görüntülü konuşma yaparken Asya'nın radarına yakalanıyor!
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