Sadakatsiz 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

Sadakatsiz 3. yeni bölümüyle 21 Ekim Çarşamba akşamı diziseverlerin karşısına çıkacak. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği Sadakatsiz'in yayınlanan 3. bölüm fragmanında, Derin'in Volkan ile 2 yıldır birlikte olduklarını itiraf etmesi Asya'yı büyük bir yıkıma daha uğrattı. Asya'nın Volkan ve arkadaşlarından alacağı intikamın ipuçları yeni bölümde belli olacak. İşte, Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sadakatsiz 3. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Asya, Derin ile olan konuşmasında kendisini şoke eden bir bilgiye ulaşıyor!

Asya, Derin'i bir dükkandan çıkarken yakalıyor ve çocuğu doğurmaya karar verdiğini öğrendiğini söylüyor. Derin ise ona, sevgilisinin karısından ayrılıp kendisi ile evleneceğini söyler. Bunun üzerine Asya, karısını aldatan bir insana nasıl inanabildiğini sorgularken ilginç bir detayın farkına varıyor. Asya, kocası Volkan'ın 3 aydır Derin ile bir ilişkisi olduğunu bilmektedir. Derin ise, 2 yıldır birlikte olduklarını itiraf eder. Bu bilgi üzerine Asya, yakın arkadaşlarının da dürüst olup olmadıklarını sorgulamaya başlar.

Volkan içinde bulunduğu yasak aşkı sonuna kadar gizliyor. Fakat Asya'nın şüpheleri işlerin karışmasına sebep oluyor. Bir taraftan Derin'in aramalarına kayıtsız kalamayan Volkan görüntülü konuşma yaparken Asya'nın radarına yakalanıyor!

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D’nin, BBC’nin Bafta Ödüllü dizisi Doctor Foster’dan uyarlanan dizisi “Sadakatsiz”, dizisi çarşamba akşamları ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümü bu hafta 21 Ekim Çarşamba akşamı ekranlara gelecek.