Sadakatsiz 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Sadakatsiz yeni bölümde şok ses kaydı: Derin köşeye sıkıştı!

Sadakatsiz 29. yeni bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. Çarşamba akşamları izleyenleri ekran başına kilitleyen Sadakatsiz 12 Mayıs tarihinde sevenleri ile buluşacak. Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan 28. bölümünde kaçırma olayının Asya ve Volkan'dan intikam almak için tezgahlaması için plan kuran Derin'in köşeye sıkışması heyecan yaratırken, Volkan'ın evi terk etmesi de merak dolu anlara neden oldu.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sadakatsiz 29. Bölüm Fragmanı yayında! Asya, bütün ipleri eline alıyor!

Asya, Volkan ve Derin'in yaşadığı eve giderek herkesi şoke eden bir kayıt dinletir. Kayıtta kaçırma olayının tüm detayları olunca Derin köşeye sıkışır. Kaçırma olayının Asya ve Volkan'dan intikam almak için tezgahlaması işleri tersine çevirmeye yeter. Polisi de oyalamaktan suçlu görünen Derin'e bir darbe de Volkan'dan gelir.

SADAKATSİZ 28. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Sadakatsiz 5 Mayıs Çarşamba yayınlanan 28. Bölümde Derin tehlikeli sularda yüzmeye devam ediyor!

Asya ve Derin’in bulunması Volkan için yeni bir ikilemin habercisidir. Planının sonuçlarıyla yüzleşmek Derin’i köşeye sıkıştırmıştır fakat onun evliliğinden vazgeçmeye niyeti yoktur. Kendini her şeyden uzaklaştırmaya kararlı olsa da bunun imkansızlığıyla yüzleşen Asya’nın atacağı adım merak uyandırır. Yaşananların sonuçları Volkan’ı yepyeni bir karar almaya iterken, Asya, Volkan ve Derin’i bir kez daha karşı karşıya getiren gelişme ne olacaktır?

Yaşadığı stresten dolayı zor günler geçiren Derin, bu durumu herkesten özellikle Volkan'dan saklama kararı alıyor ve Derya'yı bu noktada tembihliyor. Peki Derya onun sözünü tutacak mı?

Bütün bu olanları Derin'in planladığını ve onun yüzünden bu acıları yaşayan Gönül, bu defa çok sert çıktı. Derin, annesinden gelen tokatla büyük bir şok yaşadı ve pişmanlık duydu!

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de...

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