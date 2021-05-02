Sadakatsiz 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında Derin'den Asya'ya şok suçlama

Sadakatsiz 28. yeni bölüm fragmanı Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Asya ve Derin'in kurtulduğu görülen fragmanda, ifadesinde tüm planı Asya'nın üzerine atan Derin'in kendisini öldürmek istediğini söylemesi merak uyandırdı. Asya'nın rehin olmadığını söyleyen Derin'in emniyetteki ifadesinden sonra Asya'nın neler yapacağı yeni bölümde belli olacak.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sadakatsiz 28. Bölüm Fragmanı yayında! Derin, tüm suçu Asya'nın üzerine atıyor!

Derin, Faruk'un elinden kurtuluyor, fakat ifadesinde tüm planı Asya'nın kurduğunu söylüyor. Gönül, Derin'i karşısına alıyor ve tüm olanlardan sora kızına tokat atıyor. Asya, suçlamalar karşısında şaşkınken, Volkan Derin'den boşanmak istediğini söylüyor.

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Derin’den sonra Asya’nın da ortadan kaybolması gündeme bomba gibi düşerken, Gönül aldığı bir haberle derinden sarsılır. Soruşturmada kaydedilen gelişmeler Asya ve Derin’in bulunması yönünde yeni ipuçları ortaya çıkarırken, Volkan ipleri bir kez daha eline almaya kararlıdır.

Asya’yı karşısında bulmak Derin için bir kurtuluş şansı mıdır, yoksa iki kadın arasındaki büyük yüzleşmenin sonuçları beklenmedik bir başka felaketin mi habercisidir?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

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