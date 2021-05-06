Sadakatsiz 28. son bölüme Derin'in bebeğini düşürmesi damga vurdu... İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

Sadakatsiz 28. son bölüm tek parça yayınlandı. Sevilen ve ilgi gören Sadakatsiz'in 5 Mayıs akşamı Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan son bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Volkan'ı kaybetme korkusuyla gözü dönen Derin'in yeni bir oyun peşine düşmesi ekran başındakileri şoke etti. Tüm bunlar olurken bu olanları Derin'in planladığını ve onun yüzünden bu acıları yaşayan Gönül'ün kızına attığı tokat gecenin en çok konuşulan sahnesi oldu. Sadakatsiz 28. son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 5 Mayıs Çarşamba yayınlanan 28. Bölümde Derin tehlikeli sularda yüzmeye devam ediyor!

Asya ve Derin’in bulunması Volkan için yeni bir ikilemin habercisidir. Planının sonuçlarıyla yüzleşmek Derin’i köşeye sıkıştırmıştır fakat onun evliliğinden vazgeçmeye niyeti yoktur. Kendini her şeyden uzaklaştırmaya kararlı olsa da bunun imkansızlığıyla yüzleşen Asya’nın atacağı adım merak uyandırır. Yaşananların sonuçları Volkan’ı yepyeni bir karar almaya iterken, Asya, Volkan ve Derin’i bir kez daha karşı karşıya getiren gelişme ne olacaktır?

Yaşadığı stresten dolayı zor günler geçiren Derin, bu durumu herkesten özellikle Volkan'dan saklama kararı alıyor ve Derya'yı bu noktada tembihliyor. Peki Derya onun sözünü tutacak mı?

Büyün bu olanları Derin'in planladığını ve onun yüzünden bu acıları yaşayan Gönül, bu defa çok sert çıktı. Derin, annesinden gelen tokatla büyük bir şok yaşadı ve pişmanlık duydu!

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de...

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