Sadakatsiz 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı?
Sadakatsiz 27. yeni bölüm fragmanı heyecan dolu sahneleri ile ekranlara geldi. Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz'in izleyici karşısına çıkan yeni bölüm fragmanında, Asya'nın Derin'e yardım etmeye çalıştığı anda, Derin'e doğrulan silah merak dolu anlara neden oldu. Faruk tetiği çekecek mi? sorusu fragmanla beraber akıllara geldi. Geçtiğimiz hafta ekran macerasına ara veren Sadakatsiz dizisi bir haftanın aranın ardından yeniden sevenlerinin karşısına çıkacak. Peki, Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, Sadakatsiz 27. yeni bölüm fragmanı ve dizinin yeni bölüm tarihi ile ilgili ayrıntılar.
Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Yayınlandığı günden beri ekranlarda fırtınalar estiren Sadakatsiz, sağlık problemleri sebebiyle geçtiğimiz hafta izleyici ile buluşamamıştı. Heyecan dolu yeni bölüm fragmanı ile yayınlanan Sadakatsiz, 28 Nisan Çarşamba akşamı sevenleri ile yeniden buluşacak. Derin'den sonra Asya'nın da kaçırıldığı dizide, Faruk'un Asya'ya zarar verdiğini düşündüğü Derin'e doğrultması heyecan dolu anlara sahne oldu. Gönül'ün giderek psikolojisinin bozulması ise çarpıcı gelişmelerden oldu.
SADAKATSİZ 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Sadakatsiz 27. Bölüm Fragmanı yayında! Asya, Derin'i kurtarmaya çalışırken Faruk'a yakalanıyor!
Derin'in kaçırılması yavaş yavaş aydınlanmaya başlarken sular durulmuyor. Asya, Derin'e yardım etmeye çalışıyor ancak Faruk'a yakalanıyorlar. Asya ve Derin'in kaçmaya çalışırken gören Faruk ise çok sinirleniyor ve silahını Asya'ya zarar verdiğini düşündüğü Derin'e doğrultuyor. Faruk tetiği çekecek mi? Derin'e ne olacak?
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Dizinin yapım şirketinden geçen hafta yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı;
Daha önce paylaşmış olduğumuz sağlık problemleri sebebiyle bu hafta ne yazık ki SADAKATSİZ yayında olamayacak. İzleyicilerimizin bu durumu anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz."Yapılan testlerde tüm set ekibimizin ve oyuncularımızın sonuçları negatif çıkmıştır. Değerli oyuncumuz Melis Sezen evde istirahat etmekte, kıymetli oyuncumuz Burak Sergen’in ise hastanede tedavisi devam etmektedir. 28 Nisan Çarşamba günü yeni bölümümüzde görüşmek üzere...
Dizinin yapım şirketi Med Yapım yaptığı açıklamada; "Daha önce paylaşmış olduğumuz sağlık problemleri sebebiyle bu hafta ne yazık ki SADAKATSİZ yayında olamayacak. İzleyicilerimizin bu durumu anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Derin çaresizlik içinde kurtarılmayı beklerken, Asya’nın sabrı da gücü de günden güne azalmaktadır. Yaşanan gelişmeler Asya’yı geçmişe götürse de, alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koymuştur. Derin’i bulmak için iz sürmeye devam eden Volkan, önemli bir gerçekle yüz yüze gelir. Derin’in içinde bulunduğu çıkmaz henüz çözülmemişken yaşanan hangi şok gelişme, dengeleri bir kez daha alt üst edecektir?