Sadakatsiz 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı?

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Yayınlandığı günden beri ekranlarda fırtınalar estiren Sadakatsiz, sağlık problemleri sebebiyle geçtiğimiz hafta izleyici ile buluşamamıştı. Heyecan dolu yeni bölüm fragmanı ile yayınlanan Sadakatsiz, 28 Nisan Çarşamba akşamı sevenleri ile yeniden buluşacak. Derin'den sonra Asya'nın da kaçırıldığı dizide, Faruk'un Asya'ya zarar verdiğini düşündüğü Derin'e doğrultması heyecan dolu anlara sahne oldu. Gönül'ün giderek psikolojisinin bozulması ise çarpıcı gelişmelerden oldu.

SADAKATSİZ 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sadakatsiz 27. Bölüm Fragmanı yayında! Asya, Derin'i kurtarmaya çalışırken Faruk'a yakalanıyor!

Derin'in kaçırılması yavaş yavaş aydınlanmaya başlarken sular durulmuyor. Asya, Derin'e yardım etmeye çalışıyor ancak Faruk'a yakalanıyorlar. Asya ve Derin'in kaçmaya çalışırken gören Faruk ise çok sinirleniyor ve silahını Asya'ya zarar verdiğini düşündüğü Derin'e doğrultuyor. Faruk tetiği çekecek mi? Derin'e ne olacak?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yapım şirketinden geçen hafta yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı;

Daha önce paylaşmış olduğumuz sağlık problemleri sebebiyle bu hafta ne yazık ki SADAKATSİZ yayında olamayacak. İzleyicilerimizin bu durumu anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz."Yapılan testlerde tüm set ekibimizin ve oyuncularımızın sonuçları negatif çıkmıştır. Değerli oyuncumuz Melis Sezen evde istirahat etmekte, kıymetli oyuncumuz Burak Sergen’in ise hastanede tedavisi devam etmektedir. 28 Nisan Çarşamba günü yeni bölümümüzde görüşmek üzere...

Dizinin yapım şirketi Med Yapım yaptığı açıklamada; "Daha önce paylaşmış olduğumuz sağlık problemleri sebebiyle bu hafta ne yazık ki SADAKATSİZ yayında olamayacak. İzleyicilerimizin bu durumu anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Derin çaresizlik içinde kurtarılmayı beklerken, Asya’nın sabrı da gücü de günden güne azalmaktadır. Yaşanan gelişmeler Asya’yı geçmişe götürse de, alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koymuştur. Derin’i bulmak için iz sürmeye devam eden Volkan, önemli bir gerçekle yüz yüze gelir. Derin’in içinde bulunduğu çıkmaz henüz çözülmemişken yaşanan hangi şok gelişme, dengeleri bir kez daha alt üst edecektir?

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