Sadakatsiz 25. Bölüm Fragmanı yayınlandı- Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında Derin göründü

Sadakatsiz 25. Bölüm Fragmanı çok konuşulacak sahnelerle izleyicilerin karşısına çıktı. Yeni bölümde herkesin akıbetini merak ettiği Derin, yaralı halde Asya'nın evine geliyor.

Bulunan ceset, Derin'e ait olmayınca Volkan rahat bir nefes alıyor. Asya ise gece evinin yakınlarında Derin'i görünce peşinden koşarak onu durdurmaya çalışıyor. Derin'in kanlar içinde Asya'nın kollarında yığılıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Derin’in ortadan kaybolması hem Volkan hem de Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yaratırken tüm şehir Derin’in bulunması için seferber olur. Asya kendisini bu olayın merkezinden uzaklaştırmakta kararlı olsa da düştüğü çıkmazlar onu zorlamaktadır.

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