Sadakatsiz 23. yeni bölüm fragmanına damga vuran sahne... Sadakatsiz yeni bölümde Derin ölecek mi?

Sadakatsiz 23. yeni bölümü ile 24 Mart Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluşacak. Merakla beklenen Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında Volkan'ın Derin'e olan tepkisi sonrası evin dağılması şoke eden anlara neden oldu. Derin'in evdeki hallerini gören Volkan'ın neler yapacağı ise şimdiden merak uyandırdı. Tüm bu soruların yanıtı bu hafta Kanal D ekranlarında yanıt bulacak.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sadakatsiz 23. Bölüm Fragmanı yayında! Volkan'ın boşanma kararını duyan Derin, yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ancak bu defa bambaşka bir kişiliğe bürünüyor. Derin'in evdeki hallerini gören Volkan, endişeleniyor ve sonrasında olanlar herkesi şoke ediyor! Volkan ve Derin'in evine gelen Asya gördükleri karşısında ne yapacak? Derin, nasıl bir intikam planı hazırlıyor?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Asya’nın hamlesi, üzerine oynanan oyunda kartları yeniden dağıtmıştır. Beklenmedik bir haber Asya, Sinan, Volkan ve Derin cephesinde yeni bir krizin tetikçisi olur. Gönül’ün artan baskısına boyun eğmeyen Selçuk, Güçlü ailesini daha güç durumda bırakmaya kararlıdır. Derin ve Volkan’ın ilişkisinde ipler daha da gerilirken yaşanan şok bir gelişme, hangi kaçınılmaz sonun habercisidir?

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