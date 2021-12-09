Sadakatsiz, 2021 yılının en çok aranan dizisi oldu…

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Kanal D’nin, yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yayınlanan her bölümü ile ekrana damgasını vuran dizisi Sadakatsiz, Google 'Yılın Arama Trendleri' listesinde en çok merak edilen yerli dizi oldu.

Her Çarşamba yeni bölümleri ile ekrana gelen ve büyük bir ilgiyle izlenen Sadakatsiz, Türkiye’de olduğu kadar dünyada da büyük ilgi görüyor. 2’inci sezonu ile ekranda olan dizi dünyada 65 ülkede yayınlanıyor.

Yargı da listede yer alıyor…

Başladığı günden bu yana gerek hikayesi gerekse izlenme oranları ile Pazar akşamının en beğenilen dizilerinden olan Yargı da listede yer aldı. Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı, 2021 yılının arama trendleri listesinde üst sıralarda yer alarak bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

