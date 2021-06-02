Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in rol aldığı ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz, sezona Derin ve Asya’nın nefes kesen karşılaşmasıyla bu akşam veda edecek. Yayınlanan sezon finali fragmanında Asya ve Derin’in uçurum kenarındaki çığlıklarına şahit olan izleyiciler, Sadakatsiz 2 Haziran sezon finalinde neler olacak? Asya ve Derin ölüyor mu merakı içindeler. İşte yeni bölümde yaşanacaklar…

SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Geçtiğimiz bölümde Asya’nın Derin’in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmeye neden olmuştu. Asya ve Derin’in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler adeta bir hesaplaşmaya dönüşür. İki kadının düellosunu Volkan engelleyebilecek mi merak konusu.

Ayrıca sezon finalinde, daha önce izleyicilerle paylaşılmayan Volkan ve Derin’in tanışma hikayesi yer alacak. Farklı zamanlarda farklı yerlerde karşılaşmış olan Derin ve Volkan ilişkisinin nasıl başladığını merak edenler bu bölümde tüm sorulara yanıt bulacak.

DERİN VE ASYA ÖLÜYOR MU?

Son olarak uçurumdaki sahnesiyle izleyicileri ekrana kilitleyen Asya ve Derin ölüyor mu sorusu da en çok cevabı aranan sorulardan biri. Asya, Derin ile konuşmak için evine gidiyor. Derin’in annesinin itirazlarına rağmen, Derin Asya ile gitmeyi kabul ediyor. Bunun ardından arabanın içinde uçurum kenarında çığlıklar içinde bekleyişte olan Asya ve Derin’e ne olacağı ise bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak sezon finalinde açıklığa kavuşacak.

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