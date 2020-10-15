Sadakatsiz 2. bölüm tam ve kesintisiz izle - Sadakatsiz son bölüm tek parça yayınlandı

Sadakatsiz 2. bölümüyle 14 Ekim Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarına geldi. Nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıkan Sadakatsiz'in bu haftaki bölümünde Derin'in giderek tehlikeli bir hal alması dikkat çekti. İki kadın arasında kalan Volkan'ın ise nasıl bir hamle yapacağı ise merak uyandırdı. İşte, Sadakatsiz 2. bölümün tamamı.

SADAKATSİZ 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 14 Ekim Çarşamba yayınlanan 2. Bölümde, Volkan ve tüm arkadaşları tarafından ihanete uğrayan Asya, onlarla yüzleşmeye karar veriyor!

Eşi Volkan ve tüm dostları tarafından ihanete uğradığını öğrenen Asya, Volkan’la yüzleşmeye karar verir. Öte yandan Ali’nin babasıyla kampa gitmek için kurduğu hayaller, Asya’nın kararını etkileyecektir. Volkan ve Ali kamptayken Asya’yı hastanede bekleyen büyük bir sürpriz ise, tüm dengeleri alt üst edecektir. Volkan'ın Asya'dan boşanmasını isteyen Derin ise giderek daha tehlikeli olmaya başlayacaktır. İki kadın arasında kalan Volkan nasıl bir hamle yapacak? Asya, Volkan'a ihaneti itiraf ettirebilecek mi?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

DİZİNİN KONUSU

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de