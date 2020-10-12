Sadakatsiz 2. bölüm fragmanı yayınlandı - Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Sadakatsiz 2. yeni bölümüyle 12 Ekim Çarşamba akşamı diziseverlerin karşısına çıkacak. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği Sadakatsiz'in yayınlanan 2. bölüm fragmanında Asya ve Volkan arasında geçen konuşma çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi. Aldatıldığını öğrenen Asya'nın neler yapacağı Sadakatsiz 2. bölümünde belli olacak. İşte, Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sadakatsiz 2. Bölüm Fragmanı yayında! Asya, Volkan'a ihanetini itiraf ettirmeye çalışıyor!

Olan biteni anlayan Asya, Volkan ile konuşmaya kararlıdır. İhanetini itiraf ederse her şeyin eskisi gibi olacağını söyler. Zira hala Volkan'ı sevdiğini dile getirir. Ancak bu çaba nafiledir. Volkan ihaneti itiraf etmeye yanaşmaz.

SAKADATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D’nin, BBC’nin Bafta Ödüllü dizisi Doctor Foster’dan uyarlanan dizisi “Sadakatsiz”, dizisi çarşamba akşamları ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümü bu hafta 14 Ekim Çarşamba akşamı ekranlara gelecek.