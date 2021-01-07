Sadakatsiz 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında Volkan'dan şoke eden itiraf!

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu hafta ekran macerasına bir hafta ara veren Kanal D'nin sevilen ve büyük beğeni toplayan dizisi Sadakatsiz'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Asya'yı gördükçe mutsuz olduğunu söyleyen Volkan'ın ağlaması haftaya dizide çarpıcı gelişmelerin yaşanacağının sinyallerini verdi.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sadakatsiz 13. Bölüm Fragmanı yayında! Asya ve Turgay'ı birlikte gören Volkan, kendini tutamıyor ve Asya'nın kapısına dayanıyor. Asya'yı gördükçe mutsuz olduğunu söyleyen Volkan, bir anda ağlamaya başlıyor. Gördüğü manzara karşısında ise şoke olan Asya, Volkan'ın amacını anlayamıyor. Peki Volkan hala Asya'ya karşı bir şeyler mi hissediyor? Asya, Turgay'la evlenmeyi düşünüyor mu?

Sadakatsiz yeni bölümüyle 13 Ocak Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Evine yapılan saldırı Asya’yı huzursuz etse de Volkan’ın hayatlarına karışmasına izin vermemeye kararlıdır. Volkan’ın attığı adımlar çevresi tarafından sorgulanırken, Gönül’ün bu soğuk savaşta yeni bir planı vardır. Öte yandan, çevresindeki gerginlik Ali’yi olumsuz etkiler ve okulda yaşadığı bir problem beklenmedik sonuçlar doğurur. Asya yaşadığı güçlükleri bir bir aşmaya kararlı olsa da kendisini bekleyen son tehlikeden habersizdir.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

DİZİNİN KONUSU

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.