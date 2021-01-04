Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D yayın akışında Sadakatsiz detayı
Sadakatsiz dizisi izleyicileri heyecanla yeni bölüm fragmanını beklemeye başladılar. Dizinin yayınlanan 12. bölümünde yine heyecan doruktaydı. Asya’nın uğradığı saldırının ardından Volkan’ın Asya’nın evinin önünde beklemesi ve Derin’in telefonlarını açmaması ikili arasının açılmasına neden oldu. Sadakatsiz yeni bölüm yayın tarihi Kanal D yayın akışı ile belli oldu. İşte detaylar
Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı için heyecan giderek artıyor. Kanal D’nin sevilen dizisinin henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Dizinin son bölümünün finaline Derin’in Volkan’ın sakladığı ikinci cep telefonunu vurması damga vurmuştu. Kanal D tarafından yapılan açıklamada Sadakatsiz’in yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği duyuruldu.
SADAKATSİZ 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Aşağıdaki link üzerinden son bölümü izleyebilirsiniz.
SADAKATSİZ 12. BÖLÜM İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM BU HAFTA YAYIN AKIŞINDA YER ALMIYOR
Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü 13 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Dizi bir hafta yayına ara verecek. Çarşamba akşamı ise tekrar bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.
6 OCAK ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem Tekrar
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü Tekrar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Yatıya Misafiri Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz Tekrar
22:45 San Andreas Fayı
01:00 San Andreas Fayı
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