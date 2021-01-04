Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D yayın akışında Sadakatsiz detayı

Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı için heyecan giderek artıyor. Kanal D’nin sevilen dizisinin henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Dizinin son bölümünün finaline Derin’in Volkan’ın sakladığı ikinci cep telefonunu vurması damga vurmuştu. Kanal D tarafından yapılan açıklamada Sadakatsiz’in yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği duyuruldu.

SADAKATSİZ 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Aşağıdaki link üzerinden son bölümü izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ 12. BÖLÜM İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM BU HAFTA YAYIN AKIŞINDA YER ALMIYOR

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü 13 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Dizi bir hafta yayına ara verecek. Çarşamba akşamı ise tekrar bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

6 OCAK ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem Tekrar

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü Tekrar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Yatıya Misafiri Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz Tekrar

22:45 San Andreas Fayı

01:00 San Andreas Fayı