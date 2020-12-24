Sadakatsiz 11. son bölüm tam ve kesintisiz izle - Sadakatsiz son bölümün tamamı full HD tek parça izleme ekranı (23 Aralık)

Sadakatsiz 11. bölümün tamamı Kanal D'nin internet sitesi üzerinden yayınlandı. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in yer aldığı ve her hafta sosyal medyada trend olan Sadakatsiz'in son bölümünde Tekirdağ'a döndüklerinden beri Volkan'ın sık sık Asya ile bir araya gelmesi ortalığı kızıştırırken, Gönül'ün Volkan'ı üstü kapalı tehdit etmesi izleyenlere merak dolu anlar yaşattı. Sadakatsiz'in yeni bölümünde, Asya'dan intikam almak için Selçuk'u kullanan Volkan'ın yeni planı ekranlara gelecek. İşte Sadakatsiz dizisi 11. bölüm izleme ekranı ve son bölümdeki gelişmeler.

SADAKATSİZ 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanal D’nin büyük ses getiren dizisi “Sadakatsiz” yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Evine yapılan saldırı Asya’yı huzursuz etse de Volkan’ın hayatlarına karışmasına izin vermemeye kararlıdır. Volkan’ın attığı adımlar çevresi tarafından sorgulanırken, Gönül’ün bu soğuk savaşta yeni bir planı vardır. Öte yandan, çevresindeki gerginlik Ali’yi olumsuz etkiler ve okulda yaşadığı bir problem beklenmedik sonuçlar doğurur. Asya yaşadığı güçlükleri bir bir aşmaya kararlı olsa da kendisini bekleyen son tehlikeden habersizdir.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

DİZİNİN KONUSU

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de