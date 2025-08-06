Sadakat görse kıskançlıktan çatlar!

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O isimlerden biri de İlkay Kayku, nam-ı diğer Fidan Albora. Dizide Ecmel Albora’nın eşi, Şahin ve Zerrin’in annesi, Sadakat Albora’nın düşmanı rolüyle beğeni toplayan başarılı oyuncu, gerçek hayattaki tarzıyla adeta ters köşe yaptı.

