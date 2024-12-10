Sadakat, Alya'yı vurdu... Uzak Şehir'de gemiler yakıldı!

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‘BENİMLE EVLENİRSEN FELAKETİN OLURUM’

Dizinin ilk sahnelerinde Alya, “Demir senden intikam almam için fırsat sundu. Hâlâ kararlı mısın böyle biriyle evlenmeye, benimle evlenirsen felaketin olurum” diyerek Cihan’ı evlilik fikrinden vazgeçirmeye çalıştı. Tatlı sert atışmaların ekrana geldiği anlarda izleyicinin beğenisini kazanan ikili, yaşanacak aşkın sinyallerini verdi.

KONAĞA ARABAYLA GİRDİ

Heyecanın hiç düşmediği bölümde oğlu Deniz’i konağa götürdükleri için gözü dönen Alya, konağın kapısını arabasıyla kırdı. Alya, Cihan’a “Kalbim attığı sürece seni affetmeyeceğim” dedi.

İLK YAKINLAŞMA

İstanbul’a Kanada Konsolosluğu’na giden Alya’yı Cihan da takip etti. Yaşadıklarına dayanamayan Alya, çareyi kadehlerde buldu ve sarhoş oldu. Cihan’ın odasına kadar kucağında taşıdığı Alya’ya şefkat dolu bakışları ve tavırları izleyicinin içini ısıttı.

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ALYA VURULDU!

Çocuğuna kavuşmak için her şeyi göze alan Alya, Cihan’la evlenmeyi kabul ettiğini söylemek için konağa gitti. Cihan’la konuşmasına engel olan Sadakat hıncını alamadı ve “Bu kadın artık karın olarak da giremez buraya” diyerek rest çekti. Alya da “Sizin bana yaşattıklarınızı yaşatmadan hiçbir yere gitmeyeceğim” diyerek karşılık verdi. Bu tehdide boyun eğmeyeceğini düşünen Sadakat, evlenmeyi kabul eden Alya’yı tek kurşunla vurdu.

‘UZAK ŞEHİR’ KENDİ REKORUNU KIRDI

Uzak Şehir, yayınlanan son bölümüyle rekor tazeledi. Her sahnesi heyecanla izlenen dizi, Total izleyici grubunda 11.10 reyting yüzde 27.69 izlenme payı ile sezonun en yüksek dizi reytingini aldı. 20+ABC1’de 10.63 reyting ve yüzde 23.96 izlenme payı alan Uzak Şehir pazartesi akşamına bir kez daha damga vurdu.

‘UZAK ŞEHİR’ SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Heyecan dolu hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitleyen ‘Uzak Şehir’, yayınlanan son bölümüyle büyük ses getirdi. Bölüm yayınlandığı andan itibaren, özellikle X platformunda gündemin zirvesine yerleşerek uzun süre TT (Trend Topic) listesinde yer aldı. Sadakat'in Alya'ya karşı verdiği sert tepkiler, izleyiciler arasında ciddi tartışmalara yol açarken, Alya’nın, çocuğuna kavuşmak için yaptığı cesur ve kararlı hamleler ise birçok kişi tarafından takdirle karşılandı.

GÜÇLÜ KADRO

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Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı AyNa Yapım imzalı ‘Uzak Şehir’in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

‘Uzak Şehir’ her pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.