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Televizyon
Haber Giriş: 05.03.2021 - 12:33 | Son Güncelleme:

Sabina Toziya’dan iyi haberler geliyor

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Sabina Toziya’dan iyi haberler geliyor

Oktay Kaynarca önceki akşam Bebek Lucca’da arkadaşlarıyla buluştu.

Çıkışta basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, geçtiğimiz günlerde açılan İstanbul Sinema Müzesi için “Çok güzel müze. Ben çok beğendim. Değerli bir iş yapılmış” dedi.

Sabina Toziya’dan iyi haberler geliyor

Kaynarca’ya beyninde tümör tespit edilen rol arkadaşı Sabina Toziya’nın sağlık durumu da soruldu. Oyuncu şöyle yanıt verdi: “Gelen haberler fena değil. Yavaş yavaş kendine geldiğini söylüyorlar. İnşallah sağlığına kavuşacak ve oyunculuk hayatına devam edecek.”

Sabina Toziya’dan iyi haberler geliyor

Altı sezondur izleyiciyle buluşan 72 yaşındaki usta oyuncu, yılbaşı için sete verilen arada ülkesi Makedonya'ya gitti. Toziya, İstanbul'a dönmek için hazırlandığı sırada bayıldı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, tetkikler sonucunda oyuncunun beyninde tümör olduğunu tespit etti. Toziya hemen ameliyatı alındı. Dört gün yoğun bakımda kalan usta oyuncunun tedavisine Makedonya'da devam ediliyor.

 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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