Sabina Toziya (Hayriye Ana) kimdir, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan neden ayrıldı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da beklenmedik bir veda yaşandı. Dizinin Hayriye Anası’nı canlandıran Sabina Toziya, sağlık sorunu nedeniyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a veda etmek zorunda kaldı. Beyninde tümör tespit edilen Sabina Toziya'nın tedavi süreci devam ederken; 19 Ocak tarihli bölümde Hayriye Ana karakteri ölerek diziye veda edecek.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye anası Sabina Toziya'nın beyninde tümör tespit edildi. Ünlü oyuncunun daha öncesinde beynindeki tümörün varlığını hiçbir şekilde hissetmediği, ne başsağrısı, ne yorgunluk ve ne de bulantı şikâyetinin olmadığı belirtildi. Beynindeki tümör nedeniyle setlere ara verecek olan Sabina Toziya’nın canlandırdığı karakter için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. Bölümde cenaze töreni düzenlenecek.
SENARYO DEĞİŞTİ
Sabina Toziya'nın yaşadığı üzücü olay dizinin senaryosunun da değişmesine neden oldu. Hastalığının durumu göz önüne alınarak usta oyuncuyla ilgili cenaze sahnesi yazıldı. Dizi ekibi 4 gündür değişen senaryodaki yas ve cenaze töreni sahnelerini yetiştirmek için ara vermeden çalıştı.
Sabina Toziya Hakkında
Sabina Toziya, 1946 doğumlu oyuncu. Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynamış, şimdi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterini canlandırmaktadır.
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