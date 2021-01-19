MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSabina Toziya (Hayriye Ana) kimdir, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan neden ayrıldı?
GeriTelevizyon Sabina Toziya (Hayriye Ana) kimdir, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan neden ayrıldı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 19.01.2021 - 17:45 | Son Güncelleme:

Sabina Toziya (Hayriye Ana) kimdir, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan neden ayrıldı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sabina Toziya (Hayriye Ana) kimdir, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan neden ayrıldı?
Abone Olgoogle-news

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da beklenmedik bir veda yaşandı. Dizinin Hayriye Anası’nı canlandıran Sabina Toziya, sağlık sorunu nedeniyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a veda etmek zorunda kaldı. Beyninde tümör tespit edilen Sabina Toziya'nın tedavi süreci devam ederken; 19 Ocak tarihli bölümde Hayriye Ana karakteri ölerek diziye veda edecek.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye anası Sabina Toziya'nın beyninde tümör tespit edildi. Ünlü oyuncunun daha öncesinde beynindeki tümörün varlığını hiçbir şekilde hissetmediği, ne başsağrısı, ne yorgunluk ve ne de bulantı şikâyetinin olmadığı belirtildi. Beynindeki tümör nedeniyle setlere ara verecek olan Sabina Toziya’nın canlandırdığı karakter için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. Bölümde cenaze töreni düzenlenecek.

SENARYO DEĞİŞTİ

Sabina Toziya'nın yaşadığı üzücü olay dizinin senaryosunun da değişmesine neden oldu. Hastalığının durumu göz önüne alınarak usta oyuncuyla ilgili cenaze sahnesi yazıldı. Dizi ekibi 4 gündür değişen senaryodaki yas ve cenaze töreni sahnelerini yetiştirmek için ara vermeden çalıştı.

Sabina Toziya Hakkında

Sabina Toziya, 1946 doğumlu oyuncu. Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynamış, şimdi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterini canlandırmaktadır.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle