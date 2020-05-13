Şabaniye filmi ne zaman çekildi? Şabaniye'nin oyuncuları kimdir?

Şaban, beceriksizliği ve saf haliyle dikkatleri çekse de kan davası yüzünden kadın rolüne girmek zorunda kalır ve Şabaniye olur. İşte, Şabaniye filmi hakkında tüm merak edilenler...

FİLMİN KONUSU

Kan davası yüzünden Şaban'ın peşinde adamlar vardır. Kurnaz Şaban, kaçmak için ilginç bir yol bulur. Kadın kılığına girerek, şarkıcı olur ve Şabaniye ismiyle sahneye çıkar. Daha ilk günden, onu dinlemeye gelen kanlısı Şabaniye'ye aşık olur. Ancak Şabaniye'ye aşık olan düşmanı, bir yandan da deliler gibi Şaban'ı aramaktadır. İkili arasında komik bir kovalamaca başlar.

FİLMİN OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal - Şaban / Şabaniye

Çiğdem Tunç - Nazlı

Erdal Özyağcılar - Şeyhmus

Adile Naşit - Hatice

Reha Yurdakul - Şef Garson

Aliye Rona - Ayşe

Turgut Boralı - Dursun

Sırrı Elitaş - Şaban'ın Babası

Kartal Tibet - Kartal Tibet

Nermin Denizci - Assolist