Şabaniye filmi ne zaman çekildi? Şabaniye'nin oyuncuları kimdir?
Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği, 1984 yapımı Şabaniye filmi televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Başrollerini Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal ve Çiğdem Tunç'un paylaştığı Şabaniye filminin oyuncuları kadar konusu da dikkat çekiyor. Peki, Şabaniye'nin oyuncuları kimdir?
Şaban, beceriksizliği ve saf haliyle dikkatleri çekse de kan davası yüzünden kadın rolüne girmek zorunda kalır ve Şabaniye olur. İşte, Şabaniye filmi hakkında tüm merak edilenler...
FİLMİN KONUSU
Kan davası yüzünden Şaban'ın peşinde adamlar vardır. Kurnaz Şaban, kaçmak için ilginç bir yol bulur. Kadın kılığına girerek, şarkıcı olur ve Şabaniye ismiyle sahneye çıkar. Daha ilk günden, onu dinlemeye gelen kanlısı Şabaniye'ye aşık olur. Ancak Şabaniye'ye aşık olan düşmanı, bir yandan da deliler gibi Şaban'ı aramaktadır. İkili arasında komik bir kovalamaca başlar.
FİLMİN OYUNCU KADROSU
Kemal Sunal - Şaban / Şabaniye
Çiğdem Tunç - Nazlı
Erdal Özyağcılar - Şeyhmus
Adile Naşit - Hatice
Reha Yurdakul - Şef Garson
Aliye Rona - Ayşe
Turgut Boralı - Dursun
Sırrı Elitaş - Şaban'ın Babası
Kartal Tibet - Kartal Tibet
Nermin Denizci - Assolist
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