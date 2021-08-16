Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak?
Seda Sayan, yeni programı ile ekranlara dönüyor. Star’da hafta içi her sabah canlı yayınlanmaya başlayacak olan “Sabahın Sultanı Seda Sayan”, yakında seyirci ile buluşacak. Peki, Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak?
Seda Sayan, uzun bir aradan sonra sabah kuşağına geri dönüyor. Yapımcılığını Global Medya’nın üstlendiği ‘Sabahın Sultanı Seda Sayan’’ın ilk tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımla; yeni programının müjdesini veren Seda Sayan, enerjisi ile dikkat çekti. “Mekanın sahibi geri geldi” diyen Sayan, tüm enerjisiyle sabah kuşağına geri dönmesinin de müjdesini verdi. Seda Sayan; dopdolu bir içerikle, sürpriz konuklarıyla, müzik ve eğlenceyi evlerinize getirecek. “Sabahın Sultanı Seda Sayan” 23 Ağustos Pazartesi günü ilk bölümüyle ekran macerasına başlayacak.