Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak?

Seda Sayan, uzun bir aradan sonra sabah kuşağına geri dönüyor. Yapımcılığını Global Medya’nın üstlendiği ‘Sabahın Sultanı Seda Sayan’’ın ilk tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımla; yeni programının müjdesini veren Seda Sayan, enerjisi ile dikkat çekti. “Mekanın sahibi geri geldi” diyen Sayan, tüm enerjisiyle sabah kuşağına geri dönmesinin de müjdesini verdi. Seda Sayan; dopdolu bir içerikle, sürpriz konuklarıyla, müzik ve eğlenceyi evlerinize getirecek. “Sabahın Sultanı Seda Sayan” 23 Ağustos Pazartesi günü ilk bölümüyle ekran macerasına başlayacak.

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