Sabah uyanıp 'Yine mi hamileyim' diyordu... Ünlü çift boy boy çocukları büyüttü!

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Sahip oldukları olanaklar düşünüldüğünde bunda şaşılacak bir durum yok elbette. Ama bazıları da kendileri öyle bir plan yapmasa da bir anda kendini yeniden annelik yolunda buluyor.

İşte bunlardan biri geçen yıl yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurmuştu.. Mutlu bir evlilik sürdürdüğü kocasıyla üç tane çocuk sahibi olan şarkıcı, artık istememesine rağmen dördüncü çocuğuna da hamile olduğunu sosyal medya sayfasından açıklamıştı.

Görünüşe bakılırsa bu konuya bir çözüm buldu ve dördüncü bebeğini de dünyaya getirdi ünlü şarkıcı.

DÖRDÜNCÜ BEBEK DE BÜYÜDÜ

Bu anlattığımız ünlü çift, şarkıcı Jessie James Decker ile Amerikan futbolu sahalarının yıldızı olan kocası Eric Decker…

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Çift, geçtiğimiz yılın şubat ayında dördüncü bebeklerine kavuştu. Jessie James Decker bundan önce hamile olduğunu öğrendiğinde bunun kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu aslında bunu planlamadıklarını söylemişti.

Doğum defterini kapattığını belirten Jessie James Decker, kocası Eric'i de kısırlaştırma ameliyatı olmaya ikna etti.

Decker'ın Paskalya tatilinde yaptığı paylaşımlara bakılırsa dört çocukları da boy boy büyüdü... Hatta en küçük bebekleri de artık büyük kardeşleriyle arkadaşlık edecek çağa geldi.

Mutlu çiftin dört tane çocuğu var... Beşinciyi istemediklerini ise geçen yıl söylemişlerdi.







BİRİ ŞARKICI BİRİ SPORCU

Şarkıcı ve sporcu evliliğini çarpıcı örneklerinden birini sergileyen çift tam dört çocuk sahibi. Üstelik Jessie James'in daha hamileliğini açıklarken yaptığı sosyal medya paylaşımına göre kendisi artık yeni bir çocuk istemiyordu.

Ama kocası Eric Decker ise bu konuda onunla aynı fikirde değildi. Zaten dördüncü bebek öncesinde Jessie James'in yeniden anne olmak gibi bir düşüncesi yoktu. Ama yine de bu sürpriz hamilelik onu da mutlu etti.

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O paylaşımda Jessie James Decker çok çarpıcı bir söz sarf etmişti. Buna göre kocası Eric'in kendini kısırlaştırması için ona neredeyse yalvarıyordu.

'BU BENİM DOĞURACAĞIM SON BEBEK' DEMİŞTİ

Ama o çok çocuklu bir aile olmak istediğinden buna pek olumlu yaklaşmıyordu. Ama işin sonunda ünlü çift dördüncü bebeklerini kucaklarına aldı ve Eric Decker da karısının çok istediği o operasyonu geçirdi.

Yani bundan böyle bir beşinci çocukları daha olmayacak ünlü çiftin. Eric Decker hayatlarındaki bu önemli gelişmeyi sosyal medya sayfasından duyurdu. Sonunda karısının istediği kısırlaştırma operasyonunu geçirdiğini belirtti.

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Böylece dördüncü bebekten sonra Jessie James Decker'ın isteği gerçekleşmiş oldu.

Fox Digital'e dört çocuklu hayatı ve gelecek planlarıyla ilgili konuşan Jessie James Decker, bir çocuk daha istemediğini de tekrarladı: "Bu benim son bebeğim. Bu yüzden onunla geçirdiğim zamanların keyfini çıkarmak istiyorum. Bana her zamankinden daha fazla ihtiyacı olan aileme de vakit ayırmak istiyorum. Benim için aile her şeyden önce gelir."

GECE UYKUSU YOK!

Jessie James Decker, yeni bebeğini dünyaya getirdikten sonra kendisini en çok zorlayan ayrıntının geceleri uykusuz kalmak olduğunu ekledi. "Şu anda uzun süre uyuyamıyorum. Bebeğimi emziriyorum, bu yüzden de bütün gece uyanık kalıyorum. Bu benim için zor çünkü ben uykuyu severim" dedi Decker.

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Sabahın erken saatlerinde uyanan kocası Eric Decker'ın minik Denver'ın bakımını üstlendiğini sonra da kendisinin birkaç saat kesintisiz uyuduğunu sözlerine ekledi.

Jessie James Decker, diğer üç çocuğunun minik Denver'ın bakımı konusunda kendisine yardımcı olduklarını söyledi.

Yeri gelmişken çiftin 9 yaşında Vivianne, 8 yaşında Eric Jd ve 5 yaşında Forrest adında büyük çocukları olduğunu da ekleyelim.

Jessie James Decker ile Eric Decker'ın dördüncü bebeği, hamileliğin ilk döneminden bu yana magazin basınının da gündeminden düşmedi.

Jessie James, dördüncü hamileliğini bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. Hatta o paylaşımında artık çocuk istemediğini ve bu konuda kocası Eric Decker'ı ikna etmeye çalıştığını söylemişti.

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Her ne zaman Eric'i kısırlaştırma operasyonu geçirmeye ikna etmek için uğraşsa kendini hamile bulduğunu gizlememişti Jessie James. Ama görünüşe göre bu kez bu konuda kararlı ve kocasını da ikna etti ve amacına ulaştı ünlü çift, çocuk defterini geçen şubat ayında doğan bebekleriyle kapattı.