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Televizyon
Haber Giriş: 30.12.2020 - 16:11 | Son Güncelleme:

Saadet Özsırkıntı kimdir? O Ses Türkiye performansı merakla bekleniyor

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Saadet Özsırkıntı kimdir? O Ses Türkiye performansı merakla bekleniyor
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O Ses Türkiye yılbaşı bölümünde sahne alacak isimlerden biri de Saadet Özsırkıntı oldu. Saadet Özsırkıntı’nın yılbaşı özel bölümünde seslendireceği şarkı ve performansı merak ediliyor. Acun Ilıcalı projelerinde görev alan Saadet Özsırkıntı, 2015 yılında 3.Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreninde, Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu oldu. Peki, Saadet Özsırkıntı kimdir?

O Ses Türkiye yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Saadet Özsırkıntı, 1990 yılında dünyaya geldi. Özel Çağ Koleji mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim aldı. Dil eğitimi için İngiltere’ye gitti, bir süre yaşantısını orada sürdürdü. İlk olarak reklam projeleriyle tanınan Adanalı sunucu, daha sonra Tv 8 kanalında Dünya Listeleri Müzik programının sunuculuğunu üstlendi.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Saadet Özsırkıntı, iddialı pozlarıyla da adından söz ettiriyor. 

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