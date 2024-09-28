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Saadet Işıl Aksoy Amerika'da ödül aldı

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#Saadet Işıl Aksoy#SOHO Uluslararası Film Festivali#Sürgün
Saadet Işıl Aksoy Amerikada ödül aldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2024 08:39

SAADET Işıl Aksoy, Amerika’dan ödül aldı. Rol aldığı filmlerle uluslararası festivalerden birçok ödül kazanan Aksoy, bu kez Amerika’da ‘en iyikadın oyuncu’ seçildi.

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Aksoy’un rol aldığı Erol Özlevi imzalı “Sürgün” (Exile), Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde 17-23 Eylül tarihlerinde düzenlenen 15’inci SOHO Uluslararası Film Festivali’nde izleyiciyle buluştu.

Saadet Işıl Aksoy filmdeki performansıyla büyük beğeni topladı ve ‘en iyi kadın oyuncu’ dalında ödüle layık görüldü.

Ünlü oyuncu, ödül mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Yıllar önce çektiğimiz filmimiz, yönetmenimiz Erol Özlevi’nin girişimiyle ‘Exile’ ismiyle Soho Film Festivali’ne gönderilmişti. Bana da ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü getirmiş. Hayat sürprizlerle dolu."

Saadet Işıl Aksoy Amerikada ödül aldı

 

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#Saadet Işıl Aksoy#SOHO Uluslararası Film Festivali#Sürgün

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