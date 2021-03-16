Saadet Gürses kimdir, kaç yaşında?

Türk gazeteci, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Saadet Gürses, 26 Şubat 1961 tarihinde dünyaya geldi.



35 yıllık sanat hayatı içinde 300'e yakın filmde rol alan Saadet Gürses, bir dönem şarkıcılık denemesinde de bulunarak albüm çıkardı. Bugün gazetesinde çalıştı. 1997 yılında cilt kanseri hastalığına yakalanmasına rağmen, yedi yıl mücadele ederek sağlığına kavuştu.

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