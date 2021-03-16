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Televizyon
Haber Giriş: 16.03.2021 - 09:15 | Son Güncelleme:

Saadet Gürses kimdir, kaç yaşında?

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Saadet Gürses kimdir, kaç yaşında?

Bir dönemin ünlü film yıldızı Saadet Gürses, katıldığı programlarla zaman zaman gündeme geliyor. Kanseri yenen Saadet Gürses, Gönül Yazar için söylediği "benim ekmeğimle oynadı" açıklamasıyla çok konuşulmuştu. Peki, Saadet Gürses kimdir, kaç yaşında?

Türk gazeteci, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Saadet Gürses, 26 Şubat 1961 tarihinde dünyaya geldi. 

35 yıllık sanat hayatı içinde 300'e yakın filmde rol alan Saadet Gürses, bir dönem şarkıcılık denemesinde de bulunarak albüm çıkardı. Bugün gazetesinde çalıştı. 1997 yılında cilt kanseri hastalığına yakalanmasına rağmen, yedi yıl mücadele ederek sağlığına kavuştu.

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