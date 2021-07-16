Saadet Çetin kimdir? Saadet Çetin'in hikayesi Paylaş Benimle'de
Saadet Çetin'in hikayesi Paylaş Benimle’de gündeme geldi. Daha önce Katarsis programına konuk olan Saadet Çetin’in anlattıkları ekran karşısındakileri de derinden etkiledi. Dokuz yaşındayken öz ağabeyi tarafından istismar edilen Saadet Çetin, uğradığı tecavüzü, aile içinde çocukluğu boyunca devam eden cinsel istismarı, evliliğinde yaşadığı fiziksel ve cinsel şiddeti, yakalandığı gırtlak kanserini ve kızlarıyla birlikte hayata tutunma mücadelesini anlattı. İşte Saadet Çetin'in hikayesi….
Saadet Çetin, 1971’de Karaman’da doğdu. Anne-baba, dört erkek üç kız kardeş ve yatağa bağlı babaannenin olduğu kalabalık bir ailede dünyaya geldi. Babasının engeli nedeniyle ancak ilkokula kadar okuyabildi. Henüz çocuk yaştayken öz abisi tarafından tecavüze uğradı. Olaydan sonra yaşananları anlattı ancak aradığı desteği bulamadı. 9 yaşından 18 yaşına kadar istismar devam etti. Evlendikten sonra eşi tarafından da tecavüze uğrayan Saadet Çetin, bu tecavüzler nedeniyle 2 kız çocuk dünyaya getirdi. 17 yıl evli kaldıktan sonra eşinden boşandı. 9 kere hayatına son vermeyi deneyen Saadet Çetin, kanserle mücadele etti.