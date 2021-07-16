Saadet Çetin kimdir? Saadet Çetin'in hikayesi Paylaş Benimle'de

Saadet Çetin, 1971’de Karaman’da doğdu. Anne-baba, dört erkek üç kız kardeş ve yatağa bağlı babaannenin olduğu kalabalık bir ailede dünyaya geldi. Babasının engeli nedeniyle ancak ilkokula kadar okuyabildi. Henüz çocuk yaştayken öz abisi tarafından tecavüze uğradı. Olaydan sonra yaşananları anlattı ancak aradığı desteği bulamadı. 9 yaşından 18 yaşına kadar istismar devam etti. Evlendikten sonra eşi tarafından da tecavüze uğrayan Saadet Çetin, bu tecavüzler nedeniyle 2 kız çocuk dünyaya getirdi. 17 yıl evli kaldıktan sonra eşinden boşandı. 9 kere hayatına son vermeyi deneyen Saadet Çetin, kanserle mücadele etti.

En lezzetli yemek tarifleri burada