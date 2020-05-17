S Sport 2 D-Smart Digitürk Tivibu Kablo TV üzerinden nasıl izlenir?

S Sport 2 kanal bilgileri araştırılmaya devam ediliyor. Bundes Liga maçları, Portekiz Süper Ligi, Amerikan futbol ligi (MLS) ve bazı boks maçlarını canlı olarak yayınlayacak olan S Sports 2, frekans bilgileri ve nasıl izleneceği ile gündemde yer alıyor.

Şu an için yalnızca ücretli platformlarda hizmet vermeye başlayan S Sport 2, Kablo TV 241. Kanal, Vodafone TV 12. Kanal ve Turkcell TV+ 78. kanalda canlı izlenebiliyor.