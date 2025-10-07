Rüzgarda etekleri açıldığı için yerden yere vurdular... Yıllar geçti, o da artık ustalaştı... Kendini basının elinden böyle kurtardı!

Haberin Devamı

Aileye katıldığı ilk yıllarda giyim konusunda şimdikinden çok daha cesurdu. Hamileyken bile mini etekler giyiyordu. Hatta bu yüzden ailenin hiç istemediği şekillerde manşetlere çıkmışlığı bile var Kate'in.

Rüzgarda dalgalanıp açılan etekleri yüzünden onun giyimine, o sıralarda hayatta olan Kraliçe 2. Elizabeth de el attı.

Zaman içinde mini eteklerin yerinde yeller esmeye başladı...

Kate, aileye katıldığı ilk dönemlerde mini etekler giyiyordu. Bunlar da kimi zaman ailenin çok hoşuna gitmeyen görüntülere yol açıyordu.

Kate, uzun süre önce giydiği kıyafetlerin etek boyunu uzattı. Bu durum bazı hayranlarından kötü eleştiriler alsa da magazin basınının manşetlerine çıkmamak için uyguladığı bir yöntem.

Haberin Devamı

Son zamanlarda ise Galler Prensesi Kate Middleton, pantolon ve ceket takımlar giymeye başladı... Yine bazı hayranları onu "erkek gibi giyinmekle" eleştirse de bu yöntem işe yaramış gibi görünüyor.

Kate Middleton pantolonları ve ceketleriyle daha rahat hareket ediyor.

Middleton, Pres William ile evlendiği ilk dönemde çıktığı bir Kanada gezisinde rüzgarda uçuşan etekleri yüzünden uzun süre magazin basınının manşetlerinde yer aldı.





Middleton, yine ilk yıllarda katıldığı gala gecelerinde cesur sayılacak yırtmaçlar ve dekolteler de kullanıyordu.





Ama geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump ve karısı Melania onuruna verilen yemekte bir örneğini sergilediği gibi artık çok daha dikkatli giyiniyor.

Haberin Devamı





Kate önce giydiği elbiselerin etek boylarını uzattı.





Sonra da ağırlıklı olarak pantolon ve ceket giymeye başladı.





Aslında zaman zaman tercih ettiği bir yöntemdi bu ama. Özellikle son haftalardaki ziyaretlerinde gri rengin ağırlıklı olduğu takımlar giymeye başladı.





ZORUNLU OLMADIKÇA PANTOLON VE CEKET TAKIM GİYİYOR

Kimi yerlerde pantolon giymek avantajlı olsa da belli ki Kate de sosyal medyada hakkında konuşulanları takip ediyor ve görünümünü de ona göre düzenliyor.

Haberin Devamı

Zaten bu konuda çalışan özel bir ekibi de var.

Belki de bu yüzden Kate, özellikle tatilden döndükten sonra çok zorunlu değilse etek yerine pantolon ceket takımlarla görülüyor.

Her giydiği "yok satan" Kate kadın takipçileri arasında da pantolon ve ceket modasını başlattı. Giyim- kuşam konusunda onu takibe alan milyonlarca kadın da elbise dolabında yeni düzenlemeler yapıyor...

Aslına bakılırsa Galler Prensesi, daha Cambridge Düşesi unvanını taşıdığı dönemlerde bu rüzgarla uçuşan etekleri yüzünden epey zorlu anlar yaşamıştı.

Gözden Kaçmasın Kraliçe'nin korkusundan etekler uzadıkça uzadı Haberi görüntüle

Kimi zaman Kate'in pantolon ağırlıklı kıyafetleri hayranları tarafından sıkıcı bile bulunuyor.

Haberin Devamı

KRALİÇE ÖZEL GÖREVLİ BİLE ATADI

Rüzgara daha dirençli kumaşlardan dikilen elbiseler giymeye başladı. Hatta tüm kraliyet ailesi üyelerinin sık sık yaptığı gibi rüzgarda hareket edebilecek olan eteklerinin ucuna ağırlıklar dikilir oldu.

Artık Galler Prensesi unvanını taşıyan ve kraliçe olmaya bir adım daha yaklaşan Kate Middleton'ın eskisinden çok farklı bir gardrobu var.

Öyle ki ünlü modacıların kıyafetleri ona uygun şekilde değiştiriliyor. Daha önce giydiği kıyafetlerin dekolteleri kapatılıp yeniden değerlendiriliyor.

Mini etek tercihlerini azalttı, daha klasik giyinmeye başladı. Giydiği elbise ya da etekler mini olduğunda görünümünü koyu renkli kalın çoraplarla tamamlamaya başladı.

Haberin Devamı

Ama ne giyerse giysin, ne kadar rüzgar eserse essin bir daha hiç "etek kazası" yaşamadı.

MİNİK KURŞUN AĞIRLIKLAR

Ama Kate'in eteklerinin artık uçuşmamasının ardından küçük bir sır gizli. Bu da eteklerin uçuna küçük kurşun ağırlıklar dikmek.

Bu küçük hile sadece eteklerin uçuşmasını engellemiyor aynı zamanda kıyafetin sanki bir askıdaymış gibi kusursuz görünmesini de sağlıyor.

Kraliyet ailesi üyesi kadınların kamuoyu karşısına çıktıklarında başvurduğu küçük bir hile daha var. Özellikle de eteklerin uçuşmasını önleyen kurşun ağırlıkların kullanılmadığı durumlarda bu yönteme başvuruluyor.

Kraliyet kadınları tüm vücudu saran tek parça iç çamaşırı giyiyorlar. Bu da statiği artırıp eteklerin uçuşmasını engelliyor.

Kate Middleton bundan iki yıl önce Güney Kore Devlet Başkanı'nı karşılarken yine iki parçadan oluşan uzun bir kıyafet giymişti. Otomobilden inerken bacaklarının bu kadar görünmesi de infial yaratmıştı.