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'Rüya'sından vazgeçen kendinden vazgeçer'

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2025 13:51

Kanal D’nin Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’i bir araya getiren iddialı dizisi Eşref Rüya, bu akşam heyecanlı bir bölümle ekrana gelecek.

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Son bölümün finalinde aksiyonu doruğa çıkaran dizide herkes Eşref’in Nusret ağanın elini öpmesini beklerken şaşırtıcı bir hamleyle Nusret’i ele geçirmişti. Nusret, Eşref’in elinden kurtulabilecek mi? Eşref ve Nisan arasındaki tatlı yakınlaşma beraberinde neler getirecek? Tüm sorular bu akşam yanıt bulacak.

Rüyasından vazgeçen kendinden vazgeçer

KADİR, NİSAN'I EŞREF'TEN KISKANIYOR

Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek Eşref Rüya’da Eşref ve Nisan arasındaki duygusal bağ gün geçtikçe güçlenmeye devam ediyor.

Rüyasından vazgeçen kendinden vazgeçer

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Nisan, kardeşi gözaltına alınınca Çiğdem'i onu ele vermekle tehdit ediyor. Kadir, Nisan'ı Eşref'ten kıskanıyor ve Nisan'a olan duyguları için Eşref'i ortadan kaldırmak için planlar yapıyor.

Rüyasından vazgeçen kendinden vazgeçer

Eşref Rüya bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir

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