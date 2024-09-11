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Rüyanda Görürsün konusu ve oyuncuları: İLK KEZ TV'DE! Rüyanda Görürsün filmi nerede çekildi?

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Rüyanda Görürsün konusu ve oyuncuları: İLK KEZ TVDE Rüyanda Görürsün filmi nerede çekildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 17:35

Yönetmenliğini Cemal Alpan’ın üstlendiği Rüyanda Görürsün filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Filmin başrollerini Murat Boz ile Burcu Özberk paylaşıyor. Peki, Rüyanda Görürsün filmi nerede çekildi? İşte, Rüyanda Görürsün filmi konusu ve oyuncuları

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Yapımcılığını No4 Yapım’ın üstlendiği, Umut Açıkalın, Ferhat Ergün ve Serhat Solmaz’ın kaleminden Rüyanda Görürsün filmi ekranlara geliyor. Rüyanda Görürsün tv'de ilk kez yayınlanacak. Rüyanda Görürsün oyuncuları arasında başarılı ve tanıdık isimler yer alıyor. Filmin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi. İşte Rüyanda Görürsün konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler...

RÜYANDA GÖRÜRSÜN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, aşka ve evliliğe inanmayan Engin ile Pelin i bir rüyada buluşturuyor. Yolları bir partide kesişen ikili, ne olduğunu hatırlamadıkları gecenin sonunda kendilerini iki yıldır evli oldukları bir rüyada buluyorlar. Önceleri birbirine tahammül edemeyen Pelin ve Engin, bu kabustan uyanmak için türlü yollar denerken, yaşadıklarının etkisiyle giderek birbirine bağlanır

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Rüyanda Görürsün konusu ve oyuncuları: İLK KEZ TVDE Rüyanda Görürsün filmi nerede çekildi

RÜYANDA GÖRÜRSÜN OYUNCULARI KİMLER?

Rüyanda Görürsün filmin başrollerini Murat Boz ile Burcu Özberk paylaşıyor. Rüyanda Görürsün oyuncuları arasında Ekin Mert Daymaz, Devrim Yakut, Ugur Uzunel, Selen Soyder, Serif Erol, Hivda Zizan Alp, Feridun Düzagaç ve Kubilay Karslıoğlu eşlik ediyor.

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