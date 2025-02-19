Rüya gibi bir aşk masalı

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KANAL D, iddialı bir diziyi daha seyirciyle buluşturuyor. Başrolü Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un üstlendiği ‘Eşref Rüya’, hafızalara kazınacak bir aşk hikâyesini ekrana taşıyacak. Özdemir’in ‘Nisan’, Ulusoy’un da ‘Eşref’ karakterlerine hayat verdiği dizinin ilk tanıtım filmi yayınlandı. Nisan’ın Eşref’e ‘Sen Benim Şarkılarımsın’ı söylediği tanıtımın sonunda, Eşref’in bileklerinde görünen kelepçe detayı merak uyandırdı.

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Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B’nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği ‘Eşref Rüya’nın yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan dizinin oyuncu kadrosunda Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper de yer alıyor.

Çok yakında Kanal D’de seyirciyle buluşacak ‘Eşref Rüya’nın konusu şöyle: Çocuk yaşta yetim kalan Eşref, yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüştür. Yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref, huzur arayışındadır. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan, onu tahmin edilemeyecek bir rüzgârın içine sürükleyecektir.

Kalplere dokunacak

Çağatay Ulusoy dizide güç ve para sahibi olan ama aşka esir düşen Eşref karakterini canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolüyle izleyiciyle buluşacak. Eşref ve Nisan’ın hikâyesi izleyicilerin kalplerine dokunacak.

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Şarkıcı oldu

Demet Özdemir, ‘Eşref Rüya’ dizisi için stüdyoya girdi. Ses eğitimlerine devam eden ünlü oyuncu, dizinin tanıtımı için ‘Sen Benim Şarkılarımsın’ı seslendirdi. Demet Özdemir’in yorumu beğeni topladı.