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Rusya'da yoğun ilgi

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#Kaan Urgancıoğlu#Uluslararası Gençlik Festivali 2026#Rusya
Rusyada yoğun ilgi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2026 09:19

KAAN Urgancıoğlu geçen gün Rusya’nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen Uluslararası Gençlik Festivali 2026 kapsamında gençlerle bir araya geldi.

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10 binden fazla kişinin katıldığı festivalde söyleşi gerçekleştiren Urgancıoğlu, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Rusya’da yayınlanan dizileriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Urgancıoğlu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğini söyledi:

“Mesleğim gereği çok gözlemlenen bir iş yapıyorum. Aslında gözlemlenmek bu işin bir parçası. Ancak gözlemlenmediğim bir yerde kendimle daha fazla iletişim kurabildiğimi düşünüyorum ve hayatımda böyle alanlar yaratmaya çalışıyorum.”

Ailesini koruma konusunda da konuşan oyuncu, “Özellikle bir çocuğun, kendi izni olmaksızın hayatını bu kadar şekillendirebilecek bir kararın kendisi tarafından verilmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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#Kaan Urgancıoğlu#Uluslararası Gençlik Festivali 2026#Rusya

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