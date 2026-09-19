Rusya'da yoğun ilgi

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10 binden fazla kişinin katıldığı festivalde söyleşi gerçekleştiren Urgancıoğlu, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Rusya’da yayınlanan dizileriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Urgancıoğlu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğini söyledi:

“Mesleğim gereği çok gözlemlenen bir iş yapıyorum. Aslında gözlemlenmek bu işin bir parçası. Ancak gözlemlenmediğim bir yerde kendimle daha fazla iletişim kurabildiğimi düşünüyorum ve hayatımda böyle alanlar yaratmaya çalışıyorum.”

Ailesini koruma konusunda da konuşan oyuncu, “Özellikle bir çocuğun, kendi izni olmaksızın hayatını bu kadar şekillendirebilecek bir kararın kendisi tarafından verilmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.