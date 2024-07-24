Rus dizisinin seti İstanbul’a taşındı

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Çekimleri İstanbul’da yapılan dizide Günay Musayeva ile başrolü Alina Voskresenskaya, Mikhail Kremer, Anna Ardova ve Mehmet Polat paylaşıyor.

Dizinin çekimleri yaklaşık 4 ay sürdü. Dizinin yönetmeni Pavel Drazdov “Türkiye’de ilk kez çalışıyorum ama zaten doğa, oyuncu seçiminden anlaşılıyor ki ülkelerimizdeki film yapımının ilkeleri birbirine çok yakın ve aynı film dilini konuşuyoruz” dedi.

Günay Musayeva ise “Bir süredir ekrandan uzak kalmıştım. Yeni bu rolle, iddialı bir karakteri canlandırmak keyifli bir yolculuk oldu” diye konuştu. Dizi, Rusya’nın dijital platfomlarından Kion ve Russia 1 kanalında yayınlanacak.