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Rus dizisinin seti İstanbul’a taşındı

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#Günay Musayeva#Yakın Mutluluk#Alina Voskresenskaya
Rus dizisinin seti İstanbul’a taşındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 10:04

Günay Musayeva, Rus yapımı “Yakın Mutluluk” adlı dizide başrolü üstlendi.

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Çekimleri İstanbul’da yapılan dizide Günay Musayeva ile başrolü Alina Voskresenskaya, Mikhail Kremer, Anna Ardova ve Mehmet Polat paylaşıyor.

Dizinin çekimleri yaklaşık 4 ay sürdü. Dizinin yönetmeni Pavel Drazdov “Türkiye’de ilk kez çalışıyorum ama zaten doğa, oyuncu seçiminden anlaşılıyor ki ülkelerimizdeki film yapımının ilkeleri birbirine çok yakın ve aynı film dilini konuşuyoruz” dedi.

Rus dizisinin seti İstanbul’a taşındı

Günay Musayeva ise “Bir süredir ekrandan uzak kalmıştım. Yeni bu rolle, iddialı bir karakteri canlandırmak keyifli bir yolculuk oldu” diye konuştu. Dizi, Rusya’nın dijital platfomlarından Kion ve Russia 1 kanalında yayınlanacak.

 

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#Günay Musayeva#Yakın Mutluluk#Alina Voskresenskaya

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